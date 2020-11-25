الفتح الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح يتألق هجوميًا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على الاتفاق برباعية بالأمس، ليرفع عدد أهدافه إلى 13 هدفًا، ويتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 5 جولات.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرائد والأهلي أصحاب المركزين الرابع والخامس.

الأقوى هجوميًا هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن نادي الشباب.

وتمكنت 4 فرق من تسجيل 8 أهداف خلال الـ5 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي؛ الهلال، الأهلي، الباطن والعين، وذلك وفقًا لحساب البطولة الرسمي على “تويتر”.

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