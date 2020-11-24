الفتح يضرب الاتفاق برباعية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد الفتح في ختام منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي برباعية دون رد.

الفتح يُسجل ثلاثية:

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الفتح التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع وضغط من النموذجي، أسفر عن حصوله على ركلة جزاء، سددها سفيان بن دبكة بنجاح، ليهز شباك فارس الدهناء عند الدقيقة 17.

وواصل النموذجي الضغط، ونجح نواف بوشل في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 30 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغته للاعبين، وحاول الاتفاق استعادة توازنه بعد استقباله هدفين.

وتلقي علي الزقعان تمريرة مميزة، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، فشل حارس المرمى في إمساكها لتهز الشباك، وينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الفتح بتأخر أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 0.

الزقعان يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي الضغط، وتألق علي الزقعان ونجح في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 63 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، واستمرت محاولات الفريقين ولكن دون جديد، لتنتهي المباراة بهزيمة الاتفاق برباعية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الـ11.

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