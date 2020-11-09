الفحوصات تثبت سلامة لاعبي الأخضر من كورونا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نتيجة فحص فيروس كورونا التي خضع لها لاعبي الأخضر اليوم.

سلامة لاعبي الأخضر:

وعلق حساب المنتخب السعودي قائلًا: “الفحوصات تثبت سلامة صقورنا ولله الحمد، الآن تنطلق أولى تدريباتنا على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض”.

وكان لاعبو الأخضر قد استهلوا المعسكر الإعدادي الذي تحتضنه الرياض خلال الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر الحالي بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد، من أجل التأكد من سلامتهم جميعًا.

معسكر الرياض:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في الرياض، وذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستعد المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة نظيره الجامايكي في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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