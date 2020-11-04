الفراج: اتحاد الكرة لن يغير خطته بشأن “توطين التحكيم”

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدعم الحكام المحليين، ويسعى لتطوير إمكانياتهم، خاصة أنه لن يُغير خطته بـ”توطين التحكيم” خلال الفترة المقبلة.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج : علم البرنامج من مصادره أن وجهة نظر الاتحاد أن جدل التحكيم لن يتوقف وهو قصة طويلة من عمر الدوري، وأنه لن تتغير خطتنا وتوجهنا لتوطين التحكيم…#SBC pic.twitter.com/tRRiYPa2xh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2020

الفراج يؤكد دعم اتحاد الكرة للحكام المحليين:

وقال وليد الفراج: “علم البرنامج من مصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه من وجهة نظرهم أن جدل التحكيم لن يتوقف وهو قصة طويلة من عمر هذه المسابقة”.

وتابع: “وأكد أنه لن يغير من خطته أو تغيراته في توطين التحكيم، وأن الحكام في هذه المرحلة يشهدون دعمًا كبيرًا، حيث تم صرف مستحقاتهم المتأخرة وإعادتهم إلى المباريات الكبرى”.

وواصل الفراج خلال تصريحاته في بداية برنامجه “الدوري مع وليد”: “ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل قد تواصل مع الحكام وأكد دعم مجلس الإدارة لهم”.

وأردف قائلًا: “كما أن مدير دائرة التحكيم سيظهر خلال أيام في مؤتمر صحافي أو حديث إعلامي لا نعلم تحديدًا، من أجل تأكيد دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لهم”.

وأضاف وليد الفراج: “في اجتماع اليوم الأربعاء مجدول لدائرة التحكيم من أجل مناقشة ما حدث في أول 3 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وأكدت مصادرنا في اتحاد الكرة أنه لن يكون الحكام شماعة للتقصير أو للهروب من أي تقصير، الاتحاد يحترم عواطف الجماهير، إلا أنه مستمر في دعم وحماية وتوطين الحكم السعودي مع التشديد على تعديل الأخطاء وتطوير إمكانياته”.

انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب:

وكان شكري الحنفوش قد تعرض لانتقادات قوية؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعرب رئيس العالمي، صفوان السويكت عن استيائه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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