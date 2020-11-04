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الفراج: اتحاد الكرة لن يغير خطته بشأن “توطين التحكيم”
مؤكدًا دعم المسؤولين الكامل لهم

الفراج: اتحاد الكرة لن يغير خطته بشأن “توطين التحكيم”

2020/11/04
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفراج: اتحاد الكرة لن يغير خطته بشأن “توطين التحكيم” الإعلامي وليد الفراج
المواطن - مروة نبيل
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1 الفراج يؤكد دعم اتحاد الكرة للحكام المحليين:
1.1 انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب:

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدعم الحكام المحليين، ويسعى لتطوير إمكانياتهم، خاصة أنه لن يُغير خطته بـ”توطين التحكيم” خلال الفترة المقبلة.

 

الفراج يؤكد دعم اتحاد الكرة للحكام المحليين:

وقال وليد الفراج: “علم البرنامج من مصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه من وجهة نظرهم أن جدل التحكيم لن يتوقف وهو قصة طويلة من عمر هذه المسابقة”.

وتابع: “وأكد أنه لن يغير من خطته أو تغيراته في توطين التحكيم، وأن الحكام في هذه المرحلة يشهدون دعمًا كبيرًا، حيث تم صرف مستحقاتهم المتأخرة وإعادتهم إلى المباريات الكبرى”.

وواصل الفراج خلال تصريحاته في بداية برنامجه “الدوري مع وليد”: “ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل قد تواصل مع الحكام وأكد دعم مجلس الإدارة لهم”.

وأردف قائلًا: “كما أن مدير دائرة التحكيم سيظهر خلال أيام في مؤتمر صحافي أو حديث إعلامي لا نعلم تحديدًا، من أجل تأكيد دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لهم”.

وأضاف وليد الفراج: “في اجتماع اليوم الأربعاء مجدول لدائرة التحكيم من أجل مناقشة ما حدث في أول 3 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وأكدت مصادرنا في اتحاد الكرة أنه لن يكون الحكام شماعة للتقصير أو للهروب من أي تقصير، الاتحاد يحترم عواطف الجماهير، إلا أنه مستمر في دعم وحماية وتوطين الحكم السعودي مع التشديد على تعديل الأخطاء وتطوير إمكانياته”.

مباراة النصر والشباب
لقطة من المباراة

انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب:

وكان شكري الحنفوش قد تعرض لانتقادات قوية؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعرب رئيس العالمي، صفوان السويكت عن استيائه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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