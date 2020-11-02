الفراج للجماهير: لا ترموا أخطاء أنديتكم على الآخرين

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى الجماهير، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مطالبًا إياهم بعدم تحميل المسؤولين أسباب تراجع أنديتهم.

الفراج: المسؤولون يهمهم نجاح المسابقات

وأبدت جماهير النصر استيائها عبر “تويتر”، من حكم مباراة الشباب، شكري الحنفوش، واتهموه بتعمد إيذاء العالمي، كما طالبوا وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بالتدخل لتوفير العدالة التحكيمية لفريقهم.

وقال الفراج: “مضحك من يعتقد أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أو رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، يهمهم من يفوز أو يخسر داخل مباريات الدوري، تلك مشاعر مشجعين وهم مسؤولين يهمهم نجاح المسابقات الرياضية لأنها دليل نجاحهم عمليًّا”.

وتابع وليد الفراج قائلًا: “جمهورنا العزيز كفاية رمي كل أخطاء أنديتكم على الآخرين، أنديتكم تحتاج شغل”، وشهدت هذه التغريدة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، ودخل مشجعو النصر والهلال في حوار، خاصة حول أخطاء التحكيم وجدول المباريات.

السويكت وفيتوريا ينتقدان الحكم:

وأُقيمت مباراة النصر والشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس العالمي، صفوان السويكت قد أعرب عن استياءه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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