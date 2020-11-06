الفوز رقم 3 هدف الاتفاق ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتفاق ضد الهلال المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد الهلال

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لصالح الزعيم.

ولعب الفريقان 20 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الفوز مرتين، مقابل 13 انتصار لصالح الهلال، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات.

مباراة اليوم

وتُقام مباراة الاتفاق ضد الهلال عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

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