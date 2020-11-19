الفيصل يتقدّم المصلين في صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أدى جموع المصلين في مكة المكرمة اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من القيادات الأمنية.

وأدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة، طبق فيها جميع الإجراءات الصحية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن.

كما أقام المصلون شعيرة صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام وفق الضوابط والتدابير الوقائية طلبًا للغيث من ربهم راجين رحمته سبحانه.

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

شارك الخبر