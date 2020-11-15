القادسية يُلاقي الاتفاق وديًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد نظيره الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب فارس الدهناء.

القادسية يواصل الاستعداد

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق سيواجه الاتفاق؛ بعدما اعتذر نادي الفتح عن المباراة الودية التي كان مقررًا إقامتها، مساء يوم غد الاثنين.

ويسعى المدير الفني التونسي يوسف المناعي لخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواصل الفريق القدساوي تدريباته الجماعية في المعسكر الإعدادي بالجبيل، حيث يتدرب الفريق الأول لكرة القدم على فترتين صباحية ومسائية من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبل مواجهة الباطن.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما، ونجح في تسجيل 4 أهداف، واهتزت شباكه 5 مرات.

ويستعد الفريق القدساوي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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