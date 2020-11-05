القاسم: من حق القادسية الخوف من التحكيم قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السابق، على بيان القادسية الذي أُصدر أمس الأربعاء حول الحكم السعودي وذلك قبل مواجهة النصر بعد غد السبت، في الجولة الـ4 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس التعاون السابق يُعلق على البيان:

وقال القاسم في حديث لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “من حق فارس الشرقية أن يخاف من التحكيم قبل مواجهة النصر”.

وأضاف رئيس التعاون السابق: “بمناسبة أزمة مباراة الشباب والنصر، كان هناك حكم معين يُدير مباراة للتعاون، ووقت وجود جهاد الحسين معنا قال لي بأن أُخبر جهاد بأنه لو تحايل سيعطيه إنذار، وجاء هذا الحكم ليحكم لنا مباراة ضد الشباب، واعترضت وقتها وأصدرت بيان ضده”.

نص بيان القادسية:

وجاء نص البيان كالتالي: “يود مجلس إدارة نادي القادسية أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز، ونظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخاصة مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستقام السبت المقبل”.

وأضاف البيان: “نتمنى مواصلة الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة”.

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