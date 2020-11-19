القاسم يُبرئ اتحاد القدم : لم نصوت على رفض تأجيل مواجهات الهلال الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

كشف إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول تصويت اتحاد القدم على رفض تأجيل مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفشي كورونا في صفوف الزعيم.

وقال القاسم: “اتحاد القدم كان في صف الزعيم، وليس صحيحًا أن اتحاد القدم رفض الموافقة على تأجيل مباريات الأزرق في البطولة ولم نصوت على رفض تأجيل مواجهات الفريق في بطولة آسيا”.

كيف تم استبدال حراس الزعيم في البطولة ؟

وتابع القاسم: “النظام في الاتحاد الآسيوي لا يسمح باستبدال اللاعبين المصابين في دوري أبطال آسيا.. ضغطنا على الآسيوي في موضوع حراس الهلال واستبدالهم وحصلنا عليه.. أشكر وزارة الرياضة والوكيل والمشرف على مكتب الوزير على الدعم”.

ماذا قدم اتحاد القدم لـ الهلال ؟

وواصل أمين عام اتحاد القدم قائلًا: “تفاوضنا مع الاتحاد الآسيوي من أجل تقليل فترة الحجر الصحي بسبب مشاركة الأندية السعودية في الدورة المجمعة بقطر، حيث كانت 14 يومًا، والاتحاد الآسيوي وافق على اقتراحنا وأصبحت مسحتين فقط، حيث إذا كانت سلبية، يُسمح للاعب بالمشاركة”.

وأضاف القاسم: “مسارات الأندية في قطر كانت محددة.. الفحص الذي عمل في المطار للاعبي الزعيم قبل الوصول إلى الدوحة وأظهر 6 حالات وتم تحويلهم إلى فندق للحجر”.

#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم: النظام لا يسمح باستبدال اللاعبين المصابين في دوري أبطال آسيا.. ضغطنا على الآسيوي في موضوع حراس الهلال واستبدالهم وحصلنا عليه.. أشكر وزارة الرياضة والوكيل والمشرف على مكتب الوزير على الدعم.#SBC pic.twitter.com/hFENvfIFdy — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2020

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