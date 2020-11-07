‎الرئيسية
جديد الأخبار
القبض على 3 أشخاص في الرياض استولوا على أموال من أجهزة الـ ATM
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 3 أشخاص في الرياض استولوا على أموال من أجهزة الـ ATM

2020/11/07
الساعة 6:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬768
1
طباعة
القبض على 3 أشخاص في الرياض استولوا على أموال من أجهزة الـ ATM صراف آلي
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين، وقد تم القبض عليهم ( ثلاثة مواطنين ، جميعهم في العقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.


ذات صلة :
  • الساعد عن تهنئة القيادة لبايدن: السعودية تختار الوقت المناسب الذي تتحرك فيه
    •
  • فيديو.. أمطار وبرد على حائل والمدني يحذر
    •
  • أمانة عسير ردًّا على تقرير نفايات أبها: تجاوزنا الأزمة والمقاول الجديد باشر عمله
    •
  • السعودية وأمريكا علاقة راسخة لا تتأثر بتغير الرؤساء أو تداول السلطة
    •

    ‎تعليق واحد

    1. غير معروف

      سلك الرقاب بليا عتاب

      ‎رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :