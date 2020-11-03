القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهازًا للرصد الآلي في القنفذة

المواطن - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على 3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في القنفذة.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر) وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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