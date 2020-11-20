القرار النهائي من لوشيسكو حول مشاركة خربين ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، مصير المهاجم السوري عمر خربين حول المشاركة في مواجهة النصر يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مشاكل اللاعب السوري مع الهلال زادت بالفترة الأخيرة، حيث أصبح مرشحًا وبقوة للرحيل عن صفوف الهلال في يناير المقبل.

خربين لن يشارك ضد النصر:

وقال الإعلامي خالد العمار عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب السوري سيكون خارج قائمة الهلال في مواجهة النصر المقبلة.

وكان المدرب التونسي نبيل معلول طرد خربين من معسكر المنتخب السوري الأخير؛ وذلك بسبب تدخلات اللاعب في الأمور الفنية.

وفي وقت سابق، تلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في ديربي الرياض بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل.

سلمان الفرج جاهز لمواجهة النصر:

وأعلن الأزرق اليوم أن سلمان الفرج شارك بصورة طبيعية في المران مما يعني جاهزيته للمشاركة في الديربي ضد النصر وهو الأمر التي أكدته صحيفة “الرياض” من قبل.

كما شارك اللاعب ياسر الشهراني في عملية التأهيل من الإصابة، مما يعطيه فرصة كبيرة للمشاركة ضد النصر.

وتواجد أيضًا في تدريبات أزرق العاصمة كل من الحارس عبدالله المعيوف وسالم الدوسري ونواف الغامدي لتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وكان سلمان الفرج غاب عن تدريبات الهلال بسبب عدم الجاهزية، كما أنه لم يشارك في مباراة السعودية وجامايكا الأولى التي أُقيمت يوم السبت الماضي، بسبب وعكة صحية تعرض لها والده، كذلك غاب الشهراني عن مباراة السعودية ضد جامايكا الأولى بسبب إصابة في الساق إضافة لإصابة المعيوف في العضلة الخلفية وإصابة سالم الدوسري في ساعد اليد اليمنى في لقاء جامايكا.

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