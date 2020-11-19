فيديو..القصبي : قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن الدولة لجأت إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ منتصف العام الجاري بهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية.

فيديو عاجل | وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر #الإخبارية pic.twitter.com/vwynIFpkn3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2020

وأشار الوزير القصبي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى أن الدولة عليها التزامات ولديها مصادر دخل إو إيرادات محدودة خاصة مع تراجع أسعار النفط فكان اللجوء إلى رفع القيمة المضافة رغم أنه خيار مؤلم.

وأضاف القصبي ردًا على سؤال حول احتمال رفع الضريبة المضافة لاحقًا إن هذا القرار مثله مثل أي قرار اقتصادي يتم مراجعته ودراسته من كافة الجوانب قبل إصداره.

وشدد على دور وزارة التجارة في المراقبة على الأنشطة التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 370 ألف جولة في 13 منطقة رصدت ما يقارب 3700 مخالفة موضحًا أنه تم ضبط 25 مليون منتج من الكمامات والمعقمات وقرابة 280 طن من الأرز و500 طن من المواد الغذائية قام بعض ضعاف النفوس بتخزينها بهدف رفع أسعارها.

وأوضح أن الدولة قامت برفع قيمة المخالفات خلال الجائحة حتى وصلت إلى مليون ريال في بعض الحالات.

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