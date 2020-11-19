القصبي: منهج الدولة استئصال الفساد من جذوره حتى عودة كل ريال للمواطن

المواطن - الرياض

جدد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي التأكيد على نهج المملكة الذي أرساه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد والذي يهدف إلى استئصال الفساد من جذوره حتى عودة كل ريال منهوب للمواطن.

فيديو | القصبي: #الفساد العدو الأول للنمو ومكافحته ركيزة لـ #رؤية_2030.. وتوجهنا هو استئصال الفساد حتى عودة كل ريال للمواطن#الإخبارية pic.twitter.com/00E0JaVFCO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2020

وقال القصبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض إن ولي العهد أكد أكثر من مرة أن أي أحد دخل في قضية فساد لن ينجو من العدالة كائنًا من كان.

وشدد القصبي على دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهود التي قامت وتقوم بها للحفاظ على أموال الدولة.

ولفت وزير الإعلام المكلف إلى أن حرص الدولة على استعادة الأموال المنهوبة في عمليات الفساد هو لكونها أموال المواطنين وهي تعود في حسابات الدولة لصالح ميزانياتها.

وأكد القصبي أن الدولة تراقب الأسعار من خلال الجولات الرقابية المستمرة من فرق وزارة التجارة لضمان عدم التلاعب في الأسعار واستغلال أزمة كورونا حيث تم رفع قيمة عقوبة التلاعب بالأسعار والسلع إلى مليون ريال.

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