القيود تتزايد حول العالم لاحتواء كورونا

المواطن - متابعة

يواصل العالم، اليوم الخميس، اللجوء إلى الأساليب الفعالة الوحيدة في الوقت الراهن لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وهي تقييد التفاعلات الاجتماعية.

وأعلنت شركتا فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية، في بيان نُشر صباح الأربعاء، أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من كوفيد-19.

ونسبة الفعالية هذه أفضل من تلك الواردة في النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي وأظهرت فاعلية “تزيد عن 90%”. وأكدت فايزر أنها ستطلب ترخيصاً لتسويق اللقاح “في غضون أيام قليلة” من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.

وصرّح رئيس مجلس إدارة فايزر ألبرت بورلا أن “التجارب تمثل مرحلة مهمة في السعي التاريخي الذي دام 8 أشهر لتطوير لقاح قادر على القضاء على هذه الجائحة الكارثية”.

وطلبت الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى شراء ملايين الجرعات من لقاح فايزر.

وتنوي المجموعة إنتاج 50 مليون جرعة هذه السنة أي ما يكفي لتلقيح 25 مليون شخص و1.3 مليار في 2021.

وتخوض عدة مختبرات دولية المراحل النهائية من التجارب على لقاحاتها، ما يبعث أملاً ببدء حملات التلقيح في الأسابيع الأخيرة من العام 2020 في الولايات المتحدة، وبعدها مطلع العام 2021 في دول أخرى كثيرة، بموجب اتفاقات أُبرمت مع شركات الأدوية.

وفي الأثناء، رحّبت منظمة الصحة العالمية بتراجع عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد-19 الأسبوع الماضي في أوروبا للمرة الأولى منذ 3 أشهر، إلا أنها أعربت عن أسفها لاستمرار ارتفاع عدد الوفيات في المنطقة.

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