الكشف عن سبب إبعاد شكري الحنفوش عن مباريات الجولة الـ4

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية عن أن لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذت قرارًا بـ إيقاف الحكم شكري الحنفوش وحكم الفيديو ممدوح الشهدان ومساعده عادل شراحيلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي حدثت بـ مباراة النصر والشباب الأحد الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسماء حكام الجولة الرابعة

وجاءت قائمة حكام الجولة الرابعة بـ دوري المحترفين مكونة من: “تركي الخضير لإدارة مباراة النصر والقادسية، خالد صلوي لـ مباراة الاتفاق والهلال، عبدالله ظافر لـ مباراة العين والأهلي، محمد القرني لـ مباراة الاتحاد والتعاون، فيصل البلوي لـ مباراة الفتح والشباب، محمد إسماعيل الباطن وأبها، سلطان الحربي لـ مباراة ضمك والفيصلي، ماجد الشمراني لـ مباراة الوحدة والرائد”، حيث تم استبعاد الحكم شكري الحنفوش وحكم الفيديو الشهدان ومساعده عادل شراحيلي من إدارة أي مباريات بالجولة الرابعة.

وليد الفراج يكشف سبب إبعاد شكري الحنفوش

وقال الإعلامي وليد الفراج خلال حلقة أمس الخميس بـ برنامج “الدوري مع وليد” للمستشار التحكيمي المصري سمير محمود عثمان إن إبعاد الحنفوش عن إدارة أي مباريات جاء بسبب كم الضغوطات التي تعرض لها من فريقي النصر والشباب بسبب الأداء التحكيمي في المباراة التي أُقيمت الأحد الماضي بين الفريقين، وليس بسبب إيقافه كما أُشيع.

وأشار سمير عثمان إلى أنه كان يفضل إشراك الحنفوش في مباراة أقل حساسية بالجولة الرابعة وإراحته في الجولة الخامسة.

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