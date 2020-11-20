الكشف عن موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراة السوبر السعودي المنتظر إقامتها بين ناديي الهلال والنصر.

وقال القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد”: ” اتحاد القدم ليس لديه أي نية لإلغاء السوبر، والمباراة ستُقام في يناير 2021 بين الهلال والنصر”.

وكانت بطولة السوبر انطلقت للمرة الأولى في عام 2013، بين ناديي الاتحاد والفتح، حيث تُوج فريق الفتح بالبطولة.

النصر آخر المتوجين بـ السوبر السعودي

يذكر أن آخر نتيجة مباراة في بطولة كأس السوبر السعودي، كانت بين فريقي التعاون والنصر وأُقيمت يوم 4 يناير 2020 في جدة، ووقتها حسم النصر اللقب لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

متعة كروية من الهلال والنصر في أسبوع

وسيواجه الهلال فريق النصر في مباراتين في الأسبوع المقبل حيث ستكون الأولى يوم 23 نوفمبر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والثانية في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر.

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