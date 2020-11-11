الكشف عن نتيجة فحوصات كورونا لـ حمدالله قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن نتيجة فحص كورونا للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع 3 لاعبين آخرين بالفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك قبل مواجهة فريق الهلال في ديربي الرياض يوم 23 نوفمبر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله جاهز للعودة إلى التدريبات:

وكتب المريسل اليوم “الأربعاء” عبر حسابه في “تويتر” يدخل جميع لاعبي النصر غدًا الخميس التدريبات الجماعية ويتقدمهم حمدالله ومارتينيز وبيتروس وكيم، كما أن مايكون وأمرابط يعودان من الإصابة للمشاركة في التدريبات”.

وأضاف المريسل: “هناك لاعب محلي واحد لديه أعراض كورونا وشُفي منها ويحتاج 3 أيام ليعود إلى التدريبات، واللاعب عبدالفتاح عسيري الذي لديه إصابة ويُعالج منها بالفترة الحالية”.

الهلال يعود للتدريبات:

وفي سياق آخر، استأنف مجموعة من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تدريباتهم وذلك بعد الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، بعد توقف منافسات الدوري والدخول في التوقف الدولي.

واحتضن ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز وهو الملعب الرديف بمقر النادي التدريبات، نظير انشغال الملعب الرئيسي بالزراعة الشتوية.

وفرض الجهاز الفني بـ الزعيم تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

ويستعد الزعيم لمواجهة جاره النصر يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتحدد لقاء نهائي كأس الملك بينهما في وقت لاحق.

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