الكلية التقنية بالدائر تبدأ القبول الأحد

المواطن - واس

تبدأ الكلية التقنية للبنين بمحافظة الدائر بني مالك الأحد المقبل، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس حسن بن علي الغزواني أن التسجيل سيكون متاحاً حتى الـ16 من شهر ربيع الثاني الجاري ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبين أن القبول في برامج الدبلوم سيكون في أقسام التقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية، وأن الكلية اشترطت أن يكون المتقدم سعودياً أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يزيد عمره عن ٣٠ سنة.

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