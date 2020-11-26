الكويت تسجل 330 إصابة جديدة وتعافي 717

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141547 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 872 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5925 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 7458 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1075651 فحصاً مجدداً الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصياً بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة في الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 717 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134750 حالة

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