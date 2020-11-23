الكويت: نجاح السعودية في قمة العشرين يجسد حرصها الصادق على حماية الإنسان بكل مكان

المواطن - واس

أشاد مجلس الوزراء في دولة الكويت بالنتائج الإيجابية المهمة التي تحققت برئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين G20 التي عُقدت افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وكان من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي يعيشها العالم جراء التداعيات المستمرة لفيروس كورونا وأثرها على اقتصاديات الدول وصحة وسلامة الإنسان .

وأوضح المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أن نجاح المملكة في رئاسة اجتماعات هذه المجموعة يعكس الدور الحيوي الإيجابي الذي تقوم به على جميع المستويات، ويضاف إلى سجل إنجازاتها المشهودة إقليميا ودوليا، كما يجسد حرصها الصادق على حماية الإنسان في كل مكان.

وناقش مجلس وزراء الكويت اليوم عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، ومنها الوضع الصحي ومستجدات الوضع خلال جائحة كورونا وتجنب مخاطره المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية, كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .

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