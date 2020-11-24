الكويكبي بعد رباعية الفتح: مباراة للنسيان

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي، عن حزنه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فارس الدهناء ضد الفتح اليوم، مؤكدًا قدرة اللاعبين على العودة.

الكويكبي: لم نتوقع أحداث المباراة:

وقال الكويكبي: “مبروك لفريق الفتح الفوز وهارد لك لنا، مباراة للنسيان ولم نتوقع أحداثها، ولكننا قادرون على العودة وتقديم الأفضل وحصد الانتصارات في قادم المباريات”.

وأضاف نجم نادي الاتفاق، خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “تنتظرنا مباراة الأحد المقبل، علينا التفكير فيها ونسيان ما حدث الليلة، ونعد الجماهير بالتعويض في مباراتنا القادمة بإذن الله”.

الاتفاق ضد الفتح:

وفي ختام منافسات جولة قمة الرياض، لعب الاتفاق ضد الفتح على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت المباراة بتحقيق النموذجي لفوز كبير برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط، حيث تلقى 3 هزائم؛ واكتفى بالفوز في مباراتين حتى الآن، ليتراجع إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع النموذجي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

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