الكويكبي ينعش مران الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم محمد الكويكبي في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعي، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة.

الكويكبي يُشارك:

وانتظم محمد الكويكبي في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث انطلقت الحصة التدريبية بكلمة من المدير الفني خالد العطوي، وأدى اللاعبون بعد ذلك الإحماء مع المعد البدني.

وأدى اللاعبون عبر مجموعتين تدريب الاستحواذ والتحرك بدون كرة، بعد ذلك خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة أبها تمارين المرونة والاسترجاع، فيما أكملت المجموعة التي شاركت في أجزاء من المباراة والذين لم يشاركوا التدريب بمناورة على ثلث الملعب.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره أبها في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم، حيث خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، متساويًا مع القادسية والأهلي أصحاب المركزين السادس والسابع.

شارك الخبر