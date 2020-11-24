اللاعب يوسف موكوكو يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قد يحطم يوسف موكوكو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا، والذي ظل صامدًا لأكثر من 26 عامًا.

بعد تسجيله 141 هدفًا في 88 مباراة لفريق الشباب، لم يضيع دورتموند أي وقت في منح موكوكو أول مباراة احترافية له في نهاية الأسبوع، بعد يوم واحد فقط من عيد ميلاده السادس عشر.

تحطيم رقم جديد:

وبعد أن تم ضمه إلى تشكيلة لوسيان فافر في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من عدم أهليته للمباريات الثلاث الأولى من مسابقة هذا العام- يبدو أن موكوكو مستعد لتحطيم رقم قياسي آخر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اللاعب اليافع مستعد الآن للمشاركة في مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

كما أن اللاعب سيحطم أرقامًا للاعبين آخرين مثل ريان شرقي، لاعب ليون، والان هاليلوفيتش لاعب دينامو زغرب الكرواتي السابق، ومويس كين، لاعب يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

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