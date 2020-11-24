الليرة التركية تتراجع وتتخلى عن مكاسبها الأخيرة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تراجعت الليرة التركية، متخلية عن المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة 2% إلى 7.7862 للدولار في إسطنبول، لتنخفض لليوم الثاني.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 4.75 نقطة مئوية إلى 15 في المائة يوم الخميس، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

وقال صانعو السياسة النقدية التركية: إنهم لن يقرضوا البنوك إلا من خلال هذا السعر الوحيد في المستقبل، تاركين ما يسمى بممر أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بعد انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.58 لكل دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إقالة محافظ البنك واستبداله بوزير المالية السابق ناجي أغبال.

خسائر جديدة:

وفقدت الليرة ما يقرب من 25 في المائة من قيمتها هذا العام، لكن التكلفة الفعلية للاقتراض بالنسبة للبنوك لم تتغير إلا قليلًا منذ قرار أسعار الفائدة.

وكان متوسط ​​تكاليف التمويل للبنوك قد استقر عند حوالي 14.75 في المائة في السابق لأنها اقترضت من البنك المركزي بأسعار فائدة متعددة.

المدخرون الأتراك، الذين باعوا عشرات المليارات من الليرات مقابل الدولار هذا العام لحماية رؤوس أموالهم، لا يزالون يحصلون على عوائد ضئيلة لوضع أموالهم في حسابات ودائع بالليرة في أكبر البنوك في البلاد.

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