المئات يتظاهرون أمام منزل المدعي العام الأمريكي للمطالبة بحبس بايدن

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تجمع المتظاهرون المؤيدون لـ دونالد ترامب خارج منزل المدعي العام بيل بار؛ للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد خصم الرئيس الحالي، جو بايدن.

وتم رصد المجموعة في ماكلين بولاية فيرجينيا التي عبرت عن شعورها بالإحباط من أن بار لا يفعل ما يكفي لحبس جو بايدن وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، متابعة أن المدعي العام خرج لتحية الحشد وتحدث معهم وديًا، موضحًا لهم دور وزارة العدل بشكل عام في التحقيقات.

وكان قد أعرب الرئيس دونالد ترامب مرارًا عن إحباطه من أن وزارة العدل لم تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الديمقراطيين، لا سيما في تحقيق المدعي العام الأمريكي، جون دورهام، في التحقيق في تواطؤ جو مع روسيا.

وورد أن ترامب كان غاضبًا عندما علم أن دورهام لن يعلن عن أي لوائح اتهام رئيسية قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وفي الأيام الأخيرة من الحملة، وجه ترامب حنقه تجاه بايدن نفسه، بعد أن أبلغت صحيفة نيويورك بوست عن وثائق تفصّل المعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن.

وقال ترامب: جو وهانتر بايدن مجرمان، ووسائل الإعلام مجرمة لعدم الإبلاغ عن ذلك.

ولم تكن هذه هي المرة التي يتجمع فيها المتظاهرون خارج منزل بار في ماكلين، حيث تجمع نشطاء يساريون هناك لاتهامه بالفساد في الحكومة الفيدرالية.

وبدأ هؤلاء المتظاهرون يقرعون الأواني والمقالي خارج منزل بار في الساعة 7 صباحًا مهاجمين إياه لعدم دعمه احتجاجات حركة حياة السود مهمة Black Lives Matter وتمكين الفاشية.

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