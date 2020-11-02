المرور يضبط متهور الشمالية بعد توثيق مقطع فيديو

المواطن - الرياض
نجح رجال المرور في منطقة الحدود الشمالية في ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية، ووثق ذلك عبر مواقع التواصل.
وقال المرور السعودي عبر تويتر : تمكن رجال مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأفاد أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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