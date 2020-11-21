المريسل يثير الجدل عن الهلال قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي عبدالعزيز المريسل، الجدل عن نادي الهلال ومدى استفادته من الأخطاء التحكيمية، وذلك قبل مواجهة نادي النصر يوم الاثنين المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “من حظ الأزرق أن يكون حكم لقاء ‎النصر والهلال الماضي بالدوري للموسم الماضي الحكم الفرنسي بينوا باستين والذي لا يحتسب ركلة جزاء واضحة وصريحة للنصر ولا يعود حتى لتقنية الفار”.

الهلال حظه جيد بسبب الأخطاء التحكيمية:

وأضاف المريسل: “هذا لا شك انه يعتبر من حظ الأزرق الجيد و سوء حظ النصر العاثر، و من ‎حظ الأزرق الجيد أنه في مباراة الهلال و الأهلي يأتي الحكم الاورغواني أندريس كونها و يحتسب هدف لـ الأزرق على الأهلي غير صحيح لوجود دعس واضح للبليهي ضد آل فتيل و يعود لتقنية الفار و رغم ذلك يحتسب الهدف لـ الأزرق”.

وتابع المريسل: “فرغم وجود هذا الخطأ لكنه بلا شك يعتبر حظ جيد لـ الأزرق و حظ سيئ لـ الأهلي”.

الزعيم في الصدارة:

يذكر أن الأزرق يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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