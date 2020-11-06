المريسل يكشف مصير فيتوريا وهل يرحل قبل لقاء الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، قبل مواجهة الهلال يوم 21 نوفمبر الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالعزيز المريسل: فيتوريا مستمر مع النصر حتى الان وهو من يقود مباراة النصر أمام الهلال .

سوالف رياضية… pic.twitter.com/h3jhlPFDbA — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 6, 2020

فيتوريا سيقود النصر ضد الهلال في الدوري:

وتحدث المريسل في حلقة اليوم الجمعة لـ برنامج “سوالف رياضية” قائلًا: “فيتوريا مستمر مع النصر حتى الآن، وهو من سيقود الفريق ضد أزرق العاصمة في الدوري يوم 21 نوفمبر”.

وكانت تقارير صحافية رومانية قالت: إن إدارة النصر حددت البديل للمدرب فيتوريا من الدوري الروماني.

وذكرت صحيفة Gazeta Sportulor الرومانية أن العالمي يفكر في التعاقد مع المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق سي إف آر الروماني.

الوصل يخطط لخطف هدف النصر:

وأكدت الصحيفة الرومانية أن الوصل الإماراتي، يُهدد أصفر العاصمة حيث يرغب بقوة في ضم المدرب بيتريسكو خلال الفترة المقبلة. وأضافت الصحيفة نقلًا عن وكيل أعمال المدرب بيتريسكو أن موكله يُفكر في الانضمام لـ النصر، كون النادي سيوفر الراتب الذي يريده المدرب الروماني وجهازه المعاون. ومن المتوقع أن يعطي العالمي راتبًا سنويًّا للمدرب بيتريسكو يصل إلى 3 ملايين يورو بالموسم الواحد.

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