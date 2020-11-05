المريسل يُثير الجدل عن الهلال قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل الجدل عن نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة جاره نادي النصر في نهائي كأس الملك لموسم 2019/2020.

الحظ يخدم الأزرق قبل مواجهة النصر

وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “أنا مؤمن بـ حظ الهلال لدرجة أنه في وقت هبوط مستوى النصر الفني، الأزرق من قوة حظه، ورغم ابتعاده عن بطولات الدوري لكن الصدفة تضعه أمام النصر في غالب تلك الفترة في مسابقة كأس ولي العهد، بـ أدوار مبكرة وينتصر عليه في قرابة الخمس بطولات، وحينما أصبح النصر قويًا، أصبح الفريقان لا يلتقيان إلا في النهائي”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد العجلان تطورات جديدة عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : “علمت (الجزيرة) أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة تصل إلى 40% لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر”.

وكان الهلال عبر إلى نهائي كأس الملك، وذلك بعد تخطيه عقبة فريق أبها بثنائية نظيفة، بينما تأهل النصر إلى الدور النهائي بعد الفوز على النادي الأهلي الثلاثاء قبل الماضي بثنائية مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.

الموعد المقترح لـ مباراة الهلال والنصر في النهائي

ومن المتوقع أن يكون نهائي كأس الملك 2020، بين الزعيم والنصر في آخر 14 يومًا من شهر نوفمبر المقبل، حيث سبق أن أكدت صحيفة “الرياضية” أن الموعد المبدئي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون يوم السبت 28 نوفمبر الجاري.

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