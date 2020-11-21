المريسل يُثير ذعر جماهير النصر قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل ذعر جماهير النصر، وذلك قبل مواجهة الهلال بعد غد الاثنين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمر قد يمنع لاعبي النصر المتعافين من المشاركة:

وغرد المريسل قائلًا: “جمهور العالمي، ظهور نتيجة أي لاعب لفحص كورونا بأنها سلبية لا يعني إمكانيته اللعب، فهناك اختبار الجهد، الذي يمنع مشاركة اللاعب في المباريات إن فشل باجتيازه، وظروف الفريق تجبرك ألا ترفع سقف طموحك الآن وعليك أن تُهيئ نفسك لأي نتيجة بـ مباراة الدوري ضد الهلال، لأن الأهم هو نهائي كأس الملك”.

وأضاف المريسل: “جمهور العالمي، خالد الغنام نتيجته الأخيرة كانت إيجابية ولا نملك إلا أن ندعو له بالشفاء العاجل، بيتروس وبيتي مارتينيز ومايكون لن يستطيعوا اللعب ضد الهلال ما لم يجتازوا اختبار الجهد، أكرر وأعلم أن ذلك قد يُغضب البعض، أنا مقتنع أن العالمي لو في جاهزيته سيهزم الهلال، لكن الظروف الحالية تُجبر الفريق”.

سالم الدوسري يحمل خبر سار لجماهير الهلال:

وفي وقت سابق، وجه سالم الدوسري لاعب نادي الهلال خبرًا سارًّا لجماهير الأزرق، وذلك قبل مواجهة النصر بعد غد الاثنين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر الدوسري في مقطع فيديو متداول اليوم السبت مع أحد الجماهير الهلالية حيث قال له المشجع: ”جاهز لمواجهة النصر؟”.

ورد الدوسري قائلًا: ”إن شاء الله جاهز”.

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