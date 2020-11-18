المسابقات تكشف مواعيد الجولات المتبقية من دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواعيد مباريات دوري المحترفين

وكشفت لجنة المسابقات في بيانها عن مواعيد الجولات من السابعة وحتى الـ15، حيث حددت الخامس من ديسمبر موعدًا لانطلاق الجولة الـ7، على أن تُختتم منافسات الدور الأول من دوري المحترفين يوم 25 من شهر يناير المقبل.

ويمكن الاطلاع على جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من هنا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها، الشهر المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اجتماعات مستمرة حسمت المواعيد الجديدة

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين قد أجرت تعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواعيد مباريات دور الـ16 من النسخة الجديدة للبطولة، بجانب مواعيد كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعقدت اللجنة اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي أندية الهلال والنصر المتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وممثلي أندية الشباب والاتحاد المشاركين في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فيما يخص مواعيد مباريات الدوري المتعلقة بمشاركات الأندية الأخرى.

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