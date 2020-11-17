المسند: بعض المناطق في انتظار الحالة المطرية الثالثة هذا الموسم

المواطن - الرياض

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار حالة الطقس بشكل عام .

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن الطقس بشكل عام مستقر عدا منطقتي عسير وجازان، إذ تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء منهما .

وأضاف أن بعض مناطق المملكة في انتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم والتي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة). في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية).

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