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المسند يتوقع نشاطاً للرياح وغباراً على هذه المناطق

المسند يتوقع نشاطاً للرياح وغباراً على هذه المناطق

2020/11/21
الساعة 11:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المسند يتوقع نشاطاً للرياح وغباراً على هذه المناطق
المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية (ولكنها أقل شدة من يوم أمس).

وقالت المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة الجوية قد تتسبب في موجة غبار خاصة في المناطق المفتوحة في أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية.

وأشار المسند إلى أنه وفقاً للإحصائيات المناخية لـ 30سنة ماضية؛ فإن متوسط درجة الحرارة العظمى في جدة لشهر نوفمبر 33م والصغرى 22م، ومعدل الأمطار في شهر نوفمبر 23ملم، ولنوفمبر نصيب الأسد بين الشهور، وعدد الأيام المطيرة 2.3 أيام.

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