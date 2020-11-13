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المطيري: سنعمل على معالجة العوائق التي تواجه مزارعي حفر الباطن

المطيري: سنعمل على معالجة العوائق التي تواجه مزارعي حفر الباطن

2020/11/13
الساعة 1:20 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, جديد الأخبار
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المطيري: سنعمل على معالجة العوائق التي تواجه مزارعي حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

زار مدير عام فرع وزارة المياه والبيئة بالمنطقة الشرقية‏ المهندس عامر المطيري عددًا من المزارع في محافظة حفر الباطن، واطلع على المنتجات التي تنتجها المزارع، بالإضافة إلى الالتقاء بالمزارعين والاستماع إلى مطالبهم.

وقال المهندس عامر المطيري في تصريح لـ “المواطن” : سعدت بزيارة ‏مجموعة من المزارع في محافظة ‏حفر الباطن، ‏ويسرني ما رأيت ‏من جهود كثير من المزارعين ‏لتوفير المنتجات الزراعية ‏في الأسواق.

‏وأضاف: اطلعت على الكثير من العوائق‏ والتحديات التي تواجه ‏المزارعين، ‏وسنعمل بإذن الله على معالجة ‏ومساندة هؤلاء المزارعين ومواجهة التحديات والعوائق ‏التي تقابلهم.

‏وأشار المطيري إلى أن الوضع بشكل عام بمحافظة حفر الباطن مبهج ‏ومفرح ويدعو إلى ‏التفاؤل، فوجدنا الشيء الكثير من ‏المنتجات المتنوعة ‏في المجال الزراعي.

 

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