المعيوف يثير قلق جمهور الهلال: سأُشارك ضد النصر بشرط واحد !

المواطن - محمد سمعه

أثار الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، قلق جماهير الأزرق، وذلك قبل مواجهة النصر بعد غد السبت في نهائي كأس الملك موسم 2019/ 2020.

وتحدث حارس الهلال في تصريحات لـ صحيفة “الرياضية” قائلًا: “المباراة الأولى أعطتنا دافع إيجابي ، والبطولة مهمة بالنسبة لنا ، وبإذن الله تعطينا دافع لتحقيق البطولات في هذا الموسم”.

الجهاز الطبي سيحدد مصير المعيوف من المشاركة:

وواصل حارس الهلال قائلًا: “سأشارك ضد النصر بشرط واحد وهو موافقة الجهاز الطبي، وإن كنت قادر على المشاركة سأكون متواجد وداعم للفريق بالملعب، وإن لم أستطع المشاركة سأكون داعم لهم من المدرجات”.

وتابع حارس الهلال قائلًا: “أتمنى التوفيق للثنائي حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني في حال شارك أحدهما بديلًا عني”.

وكان المعيوف تعرض لإصابة عضلية في تدريبات الهلال يوم 14 نوفمبر الجاري، تسببت في غيابه عن مواجهة النصر يوم الاثنين الماضي في الدوري.

معسكر مغلق لمدة يومين لـ الهلال والنصر:

وفي وقت سابق، وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبًا لناديي الهلال والنصر، بالدخول في معسكر مغلق لمدة يومين، وذلك فور إجراء مسحة كورونا، وقبل خوض نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

وطلب اتحاد القدم إجراء مسحة كورونا في الفريقين قبل 48 ساعة من موعد مباراة نهائي كأس الملك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول والدخول بمعسكر مغلق فور إجراء المسحة وفقًا لـ”الزميلة “الرياضية”.

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