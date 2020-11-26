المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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