المغرب يستعد للتلقيح ضد كورونا خلال أسابيع

المواطن - متابعة

يعتزم المغرب إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي، أمس الاثنين، بدون تحديد اللقاح الذي سيتم اعتماده وموعد بدء العملية.

وذكر البيان أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته “لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح” ضد فيروس كورونا المستجد “في الأسابيع المقبلة”، تهدف إلى “تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره”.

ولم يذكر البيان اللقاح الذي سيتم اعتماده، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19″ و”المشاركة الناجحة في التجارب السريرية.

وكان المغرب أعلن في أغسطس اتفاقًا مع مجموعة “سينوبرام” الصينية حول المرحلة الثالثة لتجارب سريرية على لقاح مضاد للفيروس.

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