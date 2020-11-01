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المغرب يسجّل 3790 إصابة بفيروس كورونا

المغرب يسجّل 3790 إصابة بفيروس كورونا

2020/11/01
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, حصاد اليوم
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المغرب يسجّل 3790 إصابة بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

سجّل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 219 ألفًا و84 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 181 ألفًا و275، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 3695 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.


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