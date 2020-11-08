المقارنة بين حمدالله والسومة تُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أثار الهاتريك الذي سجله السوري عمر السومة لاعب الأهلي، الجدل بين جمهوري الأهلي والنصر، حيث دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر في مقارنة مع السومة بعد ثلاثيته في شباك العين أمس السبت في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة يتخطى رقم حمدالله في عدد الهاتريك

واتجه كل جمهور ليقول إن كل مهاجم أفضل من الآخر، حيث سجل السومة 8 هاتريك طوال مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، بينما سجل اللاعب المغربي 7 هاتريك فقط.

وكان النجم المغربي غاب عن مباريات النصر مؤخرًا، وذلك بسبب إصابته بـ فيروس كورونا، حيث أعلن عن إصابته بالفيروس عبر حسابه في “تويتر”.

وتمكن السومة من أن يُصبح أول لاعب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 يُسجل “هاتريك” متفوقًا على العديد من اللاعبين الكبار.

كما أن السومة نجح في توصيل رسالة تهديد للمغربي عبدالرزاق حمدالله بأنه سينافس على لقب هداف الدوري السعودي مبكرًا، بعد أن فقد اللقب في آخر موسمين، لمصلحة المهاجم المغربي. رسالة المريسل للسومة وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك نادي العين في مباراة أمس السبت بين الفريقين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “لن تراهم، هم هكذا يظهرون فقط وقت الانكسار ويختفون حينما تُسطر إبداعاتك، هم يريدون فقط تكسير المجاديف، ويتناسون العظماء، عظيم أنت يا عمر”. وكان السومة تعرض لانتقادات، وذلك بسبب عدم إحرازه لأي أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي، قبل أن يرد على الانتقادات ويُسجل هاتريك في رابع مبارياته مع الأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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