الملك سلمان: السعودية قدمت 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال 3 عقود لـ 81 دولة

المواطن - الرياض

تطرق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- خلال خطابه بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى للمساعدات التي قدمتها المملكة والتي استفادت منها 81 دولة حول العالم خلال ثلاثة عقود.

وقال الملك سلمان- أيده الله: المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من (86) مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها (81) دولة.

وتابع خادم الحرمين الشريفين: “إن المملكة العربية السعودية تحرص دائمًا على التفاعل البناء مع المجتمع الدولي بالتزامها بميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المنضمة إليها، وانطلاقًا من هذه المبادئ فإن المملكة تؤكد على عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه من يتبنى سياسية التدخل في الشؤون الداخلية للغير، كما أنها تشجب جميع أشكال العنف والوسائل المخلة بالأمن والسلم الدوليين، وترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وتنبذ الإرهاب والفكر المتطرف وتحارب تمويله، وتدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، بما فيها دعمها المالي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ (110) ملايين دولار، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كما استضافت المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب”.

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