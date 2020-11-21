الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: ينبغي أن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل

المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن جائحة كورونا شكلت صدمة غير مسبوقة للعالم وتسببت في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية طمأنة الشعوب وبث الأمل فيهم.

وقال الملك سلمان في افتتاح أعمال قمة العشرين في الرياض عن بعد اليوم إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على كافة الأصعدة مشيرًا إلى أن الجائحة دفعت مجموعة العشرين إلى توجيه جهودها للتصدي لآثار هذه الجائحة.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين : تعهدنا في قمة مارس بحشد الموارد وساهمنا جميعًا بـ 21 مليار دولار واتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا بضخ 11 تريليون دولار .

وتابع : ما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من صدمة كورونا وسنبذل قصارى جهدنا لتجاوز أزمة كورونا من خلال التعاون الدولي.

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