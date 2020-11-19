الملك سلمان ومسيرة 40 عاماً من المبادرات الإنسانية المتفردة

المواطن - الرياض

على مدى 40 عاماً، وعلى وجه التحديد منذ عام 1402هـ، حظيت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله- حيث شهد هذا التاريخ ميلاد النقلة الحضارية التي عاشتها المملكة في التعاطي مع قضية الإعاقة.

في هذا التاريخ المبكر تبني خادم الحرمين الشريفين– حفظه الله- فكرة تأسيس جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ، تجسيداً لإحدى صور شخصيته الإنسانية النبيلة ، وتعبيراً عن رؤيته لأهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية الوطن، وعلى مدى أربعة عقود من الزمن توالت مبادرات الدعم والرعاية من لدنه – أيده الله – لترسخ نهجاً مؤسسياً هذه شواهده:

رعاية الملك سلمان جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

ويمكن رصد محطات بارزة في مسيرة رعاية الملك سلمان للجمعية كما يلي:

بارك فكرة إنشاء جمعية للأطفال ذوي الإعاقة عام 1402هـ.، وقدم أول دعم مالي للمشروع في إطار عنايته الكريمة، تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال.

وجه بحصول الجمعية على الأرض التي أُقيم عليها مشروع مركز الرياض، وذلك تبرعاً من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

افتتح أول مركز لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة في العاصمة الرياض في 9 /2 /1407هـ.

تبني فكرة إنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة التي عرضها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة.

قدم منحة تأسيسية قدرها (عشرة ملايين ريال)، وعرض المشروع على المقام السامي الكريم الذي أمر بدعم المركز (بعشرة ملايين ريال).

وجه بتخصيص مقر للمركز في موقعه الحالي بحي السفارات بمنطقة الرياض، وذلك ضمن مبنى تابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي كان يرأسها آنذاك.

رعى المؤتمر الأول للإعاقة والتأهيل الذي نُظم خلال الفترة من 13-16 / 5 / 1413هـ.

تبرع نيابة عن الجمعية الخيرية الإسلامية بعدد من قطع أراضي التي كانت تملكها لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وافق على قبول جائزة الجمعية للخدمة الإنسانية لعام 1415هـ وذلك تقديراً لعطائه الدائم ودورة المتميز في تواصل مسيرتها.

تفضل برعاية المؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل خلال الفترة 26-29 رجب 1421هـ.

رعاية افتتاح مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل.

رعاية حفل وضع حجر أساس مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجنوب الرياض.

رعى حفل وضع حجر الأساس للمشروع الخيري الاستثماري ” واحة الأعمال ” الذي أقامته الجمعية بحي السفارات.

رعى إطلاق برنامج “الله يعطيك خيرها” التوعوي حول السلامة المرورية.

رعى المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 25-27 ذي الحجة 1435هـ الموافق 19-21اكتوبر 2014م.

رعى تدشين مشروع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الخيري الاستثماري “خير مكة” في عام 2015م.

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