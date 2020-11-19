الملك سلمان ومسيرة 40 عاماً من المبادرات الإنسانية المتفردة

المواطن - الرياض
على مدى 40 عاماً، وعلى وجه التحديد منذ عام 1402هـ، حظيت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله- حيث شهد هذا التاريخ ميلاد النقلة الحضارية التي عاشتها المملكة في التعاطي مع قضية الإعاقة.
في هذا التاريخ المبكر تبني خادم الحرمين الشريفين– حفظه الله- فكرة تأسيس جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ، تجسيداً لإحدى صور شخصيته الإنسانية النبيلة ، وتعبيراً عن رؤيته لأهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية الوطن، وعلى مدى أربعة عقود من الزمن توالت مبادرات الدعم والرعاية من لدنه – أيده الله – لترسخ نهجاً مؤسسياً هذه شواهده:
رعاية الملك سلمان جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
ويمكن رصد محطات بارزة في مسيرة رعاية الملك سلمان للجمعية كما يلي:
- بارك فكرة إنشاء جمعية للأطفال ذوي الإعاقة عام 1402هـ.، وقدم أول دعم مالي للمشروع في إطار عنايته الكريمة، تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال.
- وجه بحصول الجمعية على الأرض التي أُقيم عليها مشروع مركز الرياض، وذلك تبرعاً من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
- افتتح أول مركز لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة في العاصمة الرياض في 9 /2 /1407هـ.
- تبني فكرة إنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة التي عرضها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة.
- قدم منحة تأسيسية قدرها (عشرة ملايين ريال)، وعرض المشروع على المقام السامي الكريم الذي أمر بدعم المركز (بعشرة ملايين ريال).
- وجه بتخصيص مقر للمركز في موقعه الحالي بحي السفارات بمنطقة الرياض، وذلك ضمن مبنى تابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي كان يرأسها آنذاك.
- رعى المؤتمر الأول للإعاقة والتأهيل الذي نُظم خلال الفترة من 13-16 / 5 / 1413هـ.
- تبرع نيابة عن الجمعية الخيرية الإسلامية بعدد من قطع أراضي التي كانت تملكها لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.
- وافق على قبول جائزة الجمعية للخدمة الإنسانية لعام 1415هـ وذلك تقديراً لعطائه الدائم ودورة المتميز في تواصل مسيرتها.
- تفضل برعاية المؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل خلال الفترة 26-29 رجب 1421هـ.
- رعاية افتتاح مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل.
- رعاية حفل وضع حجر أساس مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجنوب الرياض.
- رعى حفل وضع حجر الأساس للمشروع الخيري الاستثماري ” واحة الأعمال ” الذي أقامته الجمعية بحي السفارات.
- رعى إطلاق برنامج “الله يعطيك خيرها” التوعوي حول السلامة المرورية.
- رعى المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 25-27 ذي الحجة 1435هـ الموافق 19-21اكتوبر 2014م.
- رعى تدشين مشروع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الخيري الاستثماري “خير مكة” في عام 2015م.