الملك سلمان يشكر أمام الشورى الجنود البواسل على الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- تضحيات الجنود البواسل في الحد الجنوبي.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- في خطابه بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: “أشكر من هذا المقام أبنائي الجنود البواسل في الحد الجنوبي وأدعو لهم بالثبات، ولشهدائنا الذي اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والغفران؛ إنه سميع مجيب”.

وعن جائحة كورونا وتبعاتها قال: “إن تفشي فيروس كورونا المستجد وما تبعه من آثار اقتصادية ألحق بمفاصل الاقتصاد العالمي ضررًا بالغًا، فكان تجاوب الدولة سريعًا بمنظومة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار وتداعيات هذه الجائحة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والقطاع الخاص، فقد تم رصد أكثر من (218) مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصًا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع الملك سلمان: “كما دعمت حكومتكم الجهود الدولية لاحتواء آثار هذه الجائحة من خلال دعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع دول العالم، إلى جانب تقديمها حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية لعدد من الدول. وقد دعم القطاع الصحي في المملكة بمبلغ قدره (47) مليار لمواجهة الآثار الصحية لهذه الجائحة”.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: “إن ترؤس المملكة العربية السعودية هذا العام لمجموعة العشرين- في ظل الظروف الاستثنائية- يعد فرصة لقيادة الجهود العالمية لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمنطقة والعالم”.

كما أن في ذلك دلالة على ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم، كما أنه يمثل تأكيدًا على متانة اقتصادها المؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي.

شارك الخبر