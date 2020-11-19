الملك وولي العهد يعزيان خالد دراج في وفاة والدته

المواطن - الرياض

تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – سلمه الله -بتقديم العزاء إلى الزميل خالد دراج رئيس مركز أوان للدراسات والاستشارات الإعلامية وأسرته في وفاة والدته رحمها الله.

وتضمنت البرقيتان خالص العزاء والدعاء للفقيدة ومواساة أسرتها رحمها الله وغفر لها.

وقد عبر الزميل خالد دراج باسمه ونيابة عن أسرته عن خالص الامتنان والاعتزاز بهذه اللفتة الملكية الرفيعة التي كان لها عظيم الأثر على أنفسهم والتخفيف عن مصابهم، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.

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