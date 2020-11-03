الممرضات الإيرانيات يفقدن حياتهن نتيجة نقص المعدات الطبية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال نائب مدير المنظمة الوطنية للتمريض الإيرانية، محمد شريفي مقدم: إن الزيادة في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إيران ترجع إلى العدد غير الكافي من الممرضات في مستشفيات البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمل الإيرانية، وأبرزها موقع راديو فردا، قال مقدم: إن هناك نسبة 1.5 ممرضة لكل 1000 شخص قبل تفشي فيروس كورونا في إيران، وانخفض الرقم حاليًّا إلى نسبة 1.2.

الممرضات يفقدن حياتهن:

وبحسب مقدم، فقدت 60 ممرضة أرواحهن حتى الآن خلال الوباء القاتل في إيران، و”تضاعف عبء العمل على الممرضات عشرة أضعاف”.

في غضون ذلك، انتقد عدم تعاون الحكومة الإيرانية في توظيف الممرضات وعدم تخصيص الموارد المالية لشراء الأدوات المناسبة للتمريض.

وقال: إنه في البيئة الحالية لا يتم توجيه أي اهتمام لحالة الممرضات في إيران، والجامعات الطبية تُحاسب حتى من يجرؤ على الاعتراض.

اعترافات رسمية:

في وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أن حوالي 25 في المائة من الممرضات الإيرانيات ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا.

وكشفت لاري عن أن 3165 ممرضًا من إجمالي عدد الممرضات المشاركين في مكافحة الوباء في إجازة مرضية ووضعوا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وانتشر فيروس كورونا في إيران على نطاق واسع بين الأطقم الطبيو، وتوفي عدد كبير من الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفيات بسبب الفيروس القاتل.

في 20 أكتوبر، قال نائب رئيس منظمة التمريض الإيرانية، حميد رضا عزيزي، لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية الرسمية، إيرنا: إن حوالي 6000 ممرضة في إجازة مرضية في الوقت الحالي بسبب ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم.

ووفقًا لعزيزي، تم تشخيص أكثر من 31000 ممرضة في إيران بفيروس كورونا.

شارك الخبر