المنتخب السعودي يتفوق في المواجهات المتكررة بـ20 فوزًا

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الجامايكي مرتين، في إطار استعداداته لمنافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

تفوق المنتخب السعودي

وسيلعب الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد ضد المنتخب الجامايكي الأول لكرة القدم في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وسبق أن لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 42 مباراة ودية متتالية، وواجه خلالها 17 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وسترفع مواجهتي جامايكا إلى 44 لقاءً.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز في المواجهات المتتالية 20 مرة، وخسر 13 مباراة، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

معسكر الرياض يُجهز الأخضر

ويخوض الأخضر معسكرًا في الرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، وسيختتم مساء اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة نظيره الجامايكي، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته ضمن التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان، والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.

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