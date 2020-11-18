الموارد البشرية تدعو 76 متقدمًا ومتقدمة للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دعوة (76) من (المتقدمين والمتقدمات) على الوظائف الصحية والمعلنة في 15/ 03/ 1442هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق التي تم بها إجراء المقابلة الشخصية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 01/ 04/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 11/ 04/ 1442هـ، وذلك لاستكمال إجراءات الترشيح.

وطلبت الوزارة من المعلن أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة:

أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

بالنسبة للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

بطاقة التسجيل المهني، سارية المفعول.

بطاقة الحساب البنكي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المعلن أسماؤهم قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقًا لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من لم (يُحضِر/ تُحضِر) أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية مع نتائج الكشف الطبي خلال الفترة المحددة أعلاه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، ومن لم (يراجع/ تراجع) خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولًا (منه/ منها) عن الرغبة في التوظيف.

ويمكن الاطلاع على أسماء (المرشحين) لاستكمال إجراءات الترشيح من خلال هذا الرابط بعد تحميله (رابط الملف).

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