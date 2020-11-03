الموارد البشرية: ربط منصة “مُدد” بالبنوك وتحويل رواتب العاملين بالقطاع الخاص

المواطن - الرياض

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سَطّام الحربي، إن منصة “مُدد” تم العمل عليها خلال العامين الماضيين بالشراكة مع عدة جهات حكومية، منها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مع تعاون من البنوك والمصارف السعودية.

وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي: منصة "مدد" هدفها رفع كفاءة سوق العمل وتهيئة البيئة للمواطنين للعمل في القطاع الخاص#السعودية#الأسواق_العربية pic.twitter.com/WksiIuVh8C — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) November 2, 2020

وأضاف أن ربط منصة “مُدد” مع القطاع المصرفي أعطى موثوقية لعملية رفع ملفات حماية الأجور، وساهم في تسريع الرقابة وتسهيل الإجراءات، بحيث يقوم صاحب العمل بتحويل الرواتب، بينما ترصد المنصة مباشرة مدى التزام المنشأة عن طريق الربط الإلكتروني مع البنوك.

وأشار الحربي إلى أن المنصة تقدم خدمة إدارة الرواتب، ما يخفف من التكاليف الإدارية، بحيث يمكن لصاحب العمل تحويل رواتب الموظفين عن طريق المنصة التي تقوم بجميع الأعمال المالية والإدارية وعمليات الحسومات وصرف الرواتب نيابة عنه، وفقا لـ”العربية”.

وأكد أنه بعد اكتمال رفع الملفات من قبل المنشآت ستقل الخلافات العمالية لأن الأمور ستكون واضحة، فالرواتب موثقة عن طريق البنك ولو تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر ستتدخل الوزارة مباشرة لمتابعة أسباب التأخر.

ولفت الحربي إلى أن المنصة توفر للعامل آلية مراقبة صرف راتبه، مؤكدا أنه في حال نقص معلومات الأجر المقدمة من صاحب العمل فإن المنصة ترسل للعامل رسالة للتأكيد إن كان تسلم أجره أم لم يتسلم.

وأبان أن المنصة تغطي في الوقت الحالي المنشآت التي يعمل بها 5 موظفين فأكثر وعددها يبلغ نحو 200 ألف منشأة، ويتبقى 400 ألف منشأة بالقطاع الخاص سيتم تطبيق ضوابط البرنامج عليها في 1 ديسمبر.

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